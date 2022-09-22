Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 26-30° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны грозы, временами дожди. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.