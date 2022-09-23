Хорошая новость в связи с НДС в Азербайджане

В Азербайджане со следующего года планируется увеличить сумму возврата части НДС потребителям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Она отметила, что цель этого заключается в стимулировании безналичных платежей.