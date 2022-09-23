Продолжается работа Азербайджано-турецкого бизнес-форума и выставки в области здравоохранения

При организационной поддержке министерств здравоохранения Азербайджана и Турции в Баку проводятся двухдневный Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в области здравоохранения.

Как сообщили Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, во второй день совместного бизнес-форума по здравоохранению под модераторством заместителя министра здравоохранения Азербайджана Надира Зейналова состоялась панельная сессия на тему "Исследования и разработки в здравоохранении, сотрудничество в исследованиях вакцин". Надир Зейналов проинформировал об исследованиях и разработках в области здравоохранения и подчеркнул, что эта работа играет важную роль в процессе разработки вакцин. Он сказал, что технологические компании должны сосредоточиться на устойчивых инвестициях в исследования для разработки новых продуктов и улучшения существующих продуктов с целью сохранения конкурентоспособности на рынке. Было отмечено, что в секторе здравоохранения это в основном применяется в фармацевтическом секторе, ежегодно на мировом рынке появляются новые лекарственные формулы.

На панельных сессиях были заслушаны доклады директора Турецкого института здравоохранения (TUSEB) Эрхана Акдогана, директора Института вакцинации TUSEB Атеша Карана, директора Азербайджанского института медицинской профилактики Адиля Аллахвердиева и других, затем были заданы вопросы по теме, проведены обсуждения.