https://news.day.az/society/1498335.html В Джалилабаде и Саатлы незаконно были вырублены деревья
В Джалилабаде и Саатлы незаконно были вырублены деревья
В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, на территориях Джалилабадского и Саатлинского районов выявлен факт незаконной вырубки деревьев и кустарников.
Как сообщил Day.Az сотрудник службы Бахруз Магомедов, в ходе следствия было установлено, что были вырублены деревья и кустарники в Джалилабадском районе ЗАО Encom Construction, а в Саатлинском районе - физическим лицом Расифом Мамедовым.
Общий ущерб, нанесенный природе, составил 18 200 манатов.
По его словам, по фактам составлен акт, а собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки деяния.
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