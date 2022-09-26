В Джалилабаде и Саатлы незаконно были вырублены деревья

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, на территориях Джалилабадского и Саатлинского районов выявлен факт незаконной вырубки деревьев и кустарников.

Как сообщил Day.Az сотрудник службы Бахруз Магомедов, в ходе следствия было установлено, что были вырублены деревья и кустарники в Джалилабадском районе ЗАО Encom Construction, а в Саатлинском районе - физическим лицом Расифом Мамедовым.

Общий ущерб, нанесенный природе, составил 18 200 манатов.

По его словам, по фактам составлен акт, а собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки деяния.