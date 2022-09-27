Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 16-19° тепла, днем 25-28° тепла. В Баку ночью будет 16-18° тепла, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем-45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.