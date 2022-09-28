https://news.day.az/society/1499023.html В Гяндже годовалый ребенок упал с третьего этажа
В Гяндже годовалый ребенок упал с третьего этажа
В Гяндже ребенок упал с третьего этажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Рзаев 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна 3-го этажа своего дома.
Несовершеннолетнего госпитализировали. У него диагностирован перелом плечевой кости. Состояние ребенка оценивается как стабильное.
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