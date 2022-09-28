В Гяндже годовалый ребенок упал с третьего этажа

В Гяндже ребенок упал с третьего этажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Рзаев 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна 3-го этажа своего дома.

Несовершеннолетнего госпитализировали. У него диагностирован перелом плечевой кости. Состояние ребенка оценивается как стабильное.