Еще 50 семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры, сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

Продолжается осуществление мер по социальной поддержке семей шехидов, инвалидов Отечественной войны, сказал на церемонии предоставления квартир в Сураханском районе Баку замминистра труда и соцзащиты населения Хидаят Абдуллаев.

Документы на квартиры представили семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны замминистра Хидаят Абдуллаев и народный артист Мансум Ибрагимов.

Было отмечено, что в поствоенный период программа обеспечения жильем расширена в 5 раз, и семьям шехидов, инвалидам войны и лицам из других уязвимых групп населения предоставлено уже 3 850 квартир. Всего за прошедший период 12 850 льготников были обеспечены квартирами или частными домами.

До конца года семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить еще 1 500 квартир и частных домов. 500 из них - частных дома, построенные в регионах.

В новых квартирах созданы все условия для комфортного проживания семей.

Семьи шехидов и инвалиды войны, которым были предоставлены квартиры, выразили благодарность главе государства за постоянные заботу и внимание, в том числе обеспечение сегодня новыми квартирами.