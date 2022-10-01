https://news.day.az/society/1499763.html Телевизионная башня Тбилиси освещена цветами азербайджанского флага
Телевизионная башня Тбилиси освещена цветами азербайджанского флага
Телевизионная башня, расположенная на самой высокой точке столицы Грузии Тбилиси, освещена цветами азербайджанского флага.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это сделано в связи с визитом главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова в Грузию.
Отметим, что завтра в грузинской столице пройдет городской праздник "Тбилисоба". Эльдар Азизов тоже примет участие в праздничных мероприятиях.
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