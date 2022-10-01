Телевизионная башня Тбилиси освещена цветами азербайджанского флага

Телевизионная башня, расположенная на самой высокой точке столицы Грузии Тбилиси, освещена цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это сделано в связи с визитом главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова в Грузию.

Отметим, что завтра в грузинской столице пройдет городской праздник "Тбилисоба". Эльдар Азизов тоже примет участие в праздничных мероприятиях.