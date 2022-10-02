В Ходжавенде 20-летний парень подорвался на мине

12:54

2 октября около 11 часов в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе районной прокуратуры, предварительное расследование показало, что Расиф Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

В настоящее время Ходжавендская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

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12:29

В Ходжавенде один человек получил ранения в результате подрыва на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, второго октября 2022 года на не разминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.

В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расиф Нусрат оглы, 2002 года рождения.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию проводит расследование в связи с инцидентом, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.