В Азербайджане завершен проект "INTERACT Film Lab"
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Завершен проект "INTERACT Film Lab", осуществляемый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"INTERACT Film Lab" - это учебная лаборатория, длившаяся шесть месяцев, в рамках которой приглашенные зарубежные специалисты в области кино провели с местными студентами теоретические и практические занятия.

Своими знаниями и опытом поделились: в области режиссуры - Наталья Меркулова, в сценарном мастерстве - Алексей Чупов, в операторском искусстве - Евгений Родин, в работе художника-постановщика - Гурам Наврозашвили и в сфере продюсирования - Валерия Лебидь.

Заявки на участие в учебной лаборатории подали 150 кандидатов. После проведенных интервью менторы предоставили 60 молодым людям возможность стать участниками "INTERACT Film Lab".

Проект проходил с мая по октябрь 2022 года. По итогам занятий его участники, объединившись в команды, подготовили 14 кинопроектов.

Финальное мероприятие проекта "INTERACT Film Lab" прошло в Киноцентре "Низами" в Баку, в нем приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, известные кинематографисты.

До начала мероприятия менторы "INTERACT Film Lab" поделились с Trend Life впечатлениями о проведенных занятиях.

Валерия Лебидь в рамках "INTERACT Film Lab" провела занятия по кинопродюсированию.

"Мы занимались три раза в неделю по три-четыре часа. Наряду с теоретическими, у нас были и практические занятия. Считаю, что участники учебной лаборатории - это новая волна, новое дыхание в азербайджанском кинематографе. Радует, что они полны идей, желания работать, вдохновения. Кстати, с некоторыми из них я уже сейчас сотрудничаю в своих проектах", - сказала она.

Мастерскую по операторскому делу провел известный мастер Евгений Родин, который отметил, что за время работы учебной лаборатории ее слушатели сделали большой шаг вперед.

"Если смотреть, с чего мы начинали и к чему пришли - прогресс есть у всех. Все ребята интересные и талантливые, верю, что их ждет большое будущее, конечно, если они будут стараться, научатся командной работе и самоорганизации", - подчеркнул Родин.

Евгений Родин добавил, что работал с азербайджанским режиссером Теймуром Гаджиевым над фильмами "Соль, перец по вкусу" и "К вечеру".

Занятия, посвященные работе художника-постановщика в кино, в рамках "INTERACT Film Lab" провел Гурам Наврозашвили.

"Моей задачей было в течение периода проведения "INTERACT Film Lab" воссоздать для студентов реальный съемочный процесс кинопроизводства. Участники курса прошли процесс, начиная с работы над сценарием и заканчивая постройкой реальных съемочных объектов. В ходе занятий слушатели курса научились хорошо разбираться во всех нюансах работы художника-постановщика. Нам также удалось провести совместные занятия с операторской группой", - сказал Наврозашвили.

Отметим, что в ходе финального мероприятия проекта "INTERACT Film Lab" состоялся питчинг кинопроектов. Также в фойе Киноцентра "Низами" были представлены макеты декораций, эскизы костюмов кинопроектов.

Менторы рассказали о том, по каким направлениям проходил учебный курс.