В Азербайджане завершен проект "INTERACT Film Lab"

Завершен проект "INTERACT Film Lab", осуществляемый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"INTERACT Film Lab" - это учебная лаборатория, длившаяся шесть месяцев, в рамках которой приглашенные зарубежные специалисты в области кино провели с местными студентами теоретические и практические занятия.

Своими знаниями и опытом поделились: в области режиссуры - Наталья Меркулова, в сценарном мастерстве - Алексей Чупов, в операторском искусстве - Евгений Родин, в работе художника-постановщика - Гурам Наврозашвили и в сфере продюсирования - Валерия Лебидь.

Заявки на участие в учебной лаборатории подали 150 кандидатов. После проведенных интервью менторы предоставили 60 молодым людям возможность стать участниками "INTERACT Film Lab".

Проект проходил с мая по октябрь 2022 года. По итогам занятий его участники, объединившись в команды, подготовили 14 кинопроектов.

Финальное мероприятие проекта "INTERACT Film Lab" прошло в Киноцентре "Низами" в Баку, в нем приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, известные кинематографисты.

До начала мероприятия менторы "INTERACT Film Lab" поделились с Trend Life впечатлениями о проведенных занятиях.

Валерия Лебидь в рамках "INTERACT Film Lab" провела занятия по кинопродюсированию.

"Мы занимались три раза в неделю по три-четыре часа. Наряду с теоретическими, у нас были и практические занятия. Считаю, что участники учебной лаборатории - это новая волна, новое дыхание в азербайджанском кинематографе. Радует, что они полны идей, желания работать, вдохновения. Кстати, с некоторыми из них я уже сейчас сотрудничаю в своих проектах", - сказала она.

Мастерскую по операторскому делу провел известный мастер Евгений Родин, который отметил, что за время работы учебной лаборатории ее слушатели сделали большой шаг вперед.

"Если смотреть, с чего мы начинали и к чему пришли - прогресс есть у всех. Все ребята интересные и талантливые, верю, что их ждет большое будущее, конечно, если они будут стараться, научатся командной работе и самоорганизации", - подчеркнул Родин.

Евгений Родин добавил, что работал с азербайджанским режиссером Теймуром Гаджиевым над фильмами "Соль, перец по вкусу" и "К вечеру".

Занятия, посвященные работе художника-постановщика в кино, в рамках "INTERACT Film Lab" провел Гурам Наврозашвили.

"Моей задачей было в течение периода проведения "INTERACT Film Lab" воссоздать для студентов реальный съемочный процесс кинопроизводства. Участники курса прошли процесс, начиная с работы над сценарием и заканчивая постройкой реальных съемочных объектов. В ходе занятий слушатели курса научились хорошо разбираться во всех нюансах работы художника-постановщика. Нам также удалось провести совместные занятия с операторской группой", - сказал Наврозашвили.

Отметим, что в ходе финального мероприятия проекта "INTERACT Film Lab" состоялся питчинг кинопроектов. Также в фойе Киноцентра "Низами" были представлены макеты декораций, эскизы костюмов кинопроектов.

Менторы рассказали о том, по каким направлениям проходил учебный курс.