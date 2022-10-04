https://news.day.az/society/1500639.html Задержан главный архитектор ИВ города Лянкяран
Задержан главный архитектор ИВ города Лянкяран
В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в исполнительной власти города Лянкяран, задержан начальник архитектурно-строительного отдела ИВ - главный архитектор города Эльгюн Абдуллаев.
Об этом сообщил Trend во вторник замглавы ИВ Микаил Джафарзаде, передает Day.Az.
По его словам, задержаны и другие лица.
Джафарзаде добавил, что в ближайшее время будет предоставлена официальная информация о других задержанных.
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