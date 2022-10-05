Открытие рейса Баку-Самарканд стало результатом исторических братских отношений между странами

Открытие прямого воздушного рейса Баку-Самарканд является историческим событием, так как еще не было рейсов из Азербайджана в регионы Узбекистана, как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрам Гаипов, который принял участие в проводах группы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

4 октября национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL открыл первый рейс в Самарканд. Полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

"Открытие рейса Баку-Самарканд стало результатом исторических дружеских и братских отношений между нашими странами, желанием дальнейшего развития связей во всех сферах жизнедеятельности, еще большего сближения наших народов, обогащения культур, развития экономики и туризма. Число регулярных воздушных рейсов между Азербайджаном и Узбекистаном достигло десяти в неделю и это далеко не предел. Мы работаем над дальнейшим расширением количества рейсов и географии полетов, потому что видим огромный поток взаимного туризма, билеты заранее раскупаются и это очень радует. В Азербайджане и Узбекистане проводится множество мероприятий, есть прекрасные места для туризма, архитектурные памятники, созданы все условия для ведения взаимовыгодного бизнеса и, естественно, наши граждане, представители различных сфер и структур имеют большое желание для активного участия в происходящих позитивных процессах", - отметил дипломат.

По его словам, перспективы дальнейшего расширения числа воздушных рейсов и связей между странами будут развиваться только по восходящей.

"У нас есть большое желание и стремление развивать географию полетов. Весьма перспективными могут оказаться направления в Бухару, Хиву, города Ферганской долины Узбекистана, в азербайджанские города Физули и Гянджу. Тем более, видя, как стремительно идет восстановление освобождённых территорий Карабаха, что, бесспорно, привлечет узбекских туристов. Хотелось бы отметить, что количество взаимного турпотока между Азербайджаном и Узбекистаном растет, динамика очень позитивная и мы надеемся, что в ближайшие годы она станет стремительно растущим трендом", - отметил Бахрам Гаипов.