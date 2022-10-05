МВД Азербайджана обратилось к родителям

МВД обратилось к родителям по поводу кибербуллинга в отношении детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в обращении министерства в социальных сетях говорится:

- Дайте логические объяснения своим детям о вопросах, на которые важно обратить внимание в виртуальной среде;

- Вместо того, чтобы запрещать использование современных технологий, прививайте их правильное использование;

- Отслеживайте учетные записи своих детей и обучайте их правилам конфиденциальности при пользовании соцсетями;

- Говорите об опасностях и рисках, с которыми может столкнуться ребенок в виртуальной среде, на понятном ему языке;

- Научите ребенка тому, что он может поделиться с родителями и обратиться в полицию, если ему угрожает какая-либо опасность или угроза в социальной сети.