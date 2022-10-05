толчки ощущались и в Нахчыване

В Иране произошло землетрясение силой 5,1 баллов.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной сейсмологической службе.

Отмечается, что подземные толчки в 17.51 по местному времени были зафиксированы в 92 км юго-западнее Нахчыванской станции, на территории Ирана. В Нахчыванской Автономной Республике толчки ощущались силой 3-4 балла.