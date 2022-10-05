https://news.day.az/society/1500940.html Еще одно землетрясение в Иране, толчки ощущались и в Нахчыване
Еще одно землетрясение в Иране, толчки ощущались и в Нахчыване
В Иране произошло землетрясение силой 5,1 баллов.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной сейсмологической службе.
Отмечается, что подземные толчки в 17.51 по местному времени были зафиксированы в 92 км юго-западнее Нахчыванской станции, на территории Ирана. В Нахчыванской Автономной Республике толчки ощущались силой 3-4 балла.
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