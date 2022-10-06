https://news.day.az/society/1501224.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 379 человек вылечились, 9 927 скончались, число активных больных - 631.
За прошедшие сутки проведено 2 848 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 266 943 теста.
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