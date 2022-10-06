В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19

В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 379 человек вылечились, 9 927 скончались, число активных больных - 631.

За прошедшие сутки проведено 2 848 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 266 943 теста.