Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 856 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 341, вторую дозу получили 162, бустерную дозу - 301 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 52 человека.