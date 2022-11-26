https://news.day.az/society/1514615.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 25 случаев заражения коронавирусом, 33 человека вылечились, один - скончался, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 942 человека вылечились, 9 976 - скончались, число активных больных составляет 275.
За последние сутки в стране проведены 2 015 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 369 434.
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