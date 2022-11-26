Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 25 случаев заражения коронавирусом, 33 человека вылечились, один - скончался, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 942 человека вылечились, 9 976 - скончались, число активных больных составляет 275.

За последние сутки в стране проведены 2 015 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 369 434.