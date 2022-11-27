https://news.day.az/society/1514766.html В центре Баку идут ремонтные работы, образовалась пробка - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
В центре Баку идут ремонтные работы, образовалась пробка - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
На проспекте Бюльбюля в центре Баку затруднено движение автомобилей.
Как передает Day.Az, по словам очевидцев на дороге вблизи парка Сахиль идут ремонтные работы. Водителям приходится долго стоять в пробке или находить обходные пути.
Движение ограничено и на улице Хагани, в сторону библиотеки имени Мирза Фатали Ахундова.
Рекомендуем водителям учитывать это при движении.
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