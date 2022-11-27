В центре Баку идут ремонтные работы, образовалась пробка

На проспекте Бюльбюля в центре Баку затруднено движение автомобилей.

Как передает Day.Az, по словам очевидцев на дороге вблизи парка Сахиль идут ремонтные работы. Водителям приходится долго стоять в пробке или находить обходные пути.

Движение ограничено и на улице Хагани, в сторону библиотеки имени Мирза Фатали Ахундова.

Рекомендуем водителям учитывать это при движении.