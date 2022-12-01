https://news.day.az/society/1515868.html Военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранение по неосторожности
Военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранение по неосторожности
29 ноября военнослужащий срочной действительной службы Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Нуриев Кянан Хафиз оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.
Согласно информации, сразу после оказания первой медицинской помощи военнослужащий был доставлен в Газахскую центральную районную больницу, а оттуда переведен в Гянджинскую центральную клинику. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводится расследование.
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