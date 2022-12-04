Издательский дом NARGIS представляет новую выставку NARGIS CITY

5 декабря в торговом центре Port Baku Mall в Баку вновь откроется пряничный городок, сообщили Day.Az из пресс-службы Издательского дома NARGIS.

Издательский дом NARGIS из года в год организует масштабные выставки как в Азербайджане, так и за его пределами. В этом году открытие пряничного городка совпало с десятилетним юбилеем журнала NARGIS. Идея проекта принадлежит главному редактору журнала NARGIS Ульвие Махмуд.

Цель проекта - подарить детям и взрослым волшебное настроение в канун Нового года. Гости, посетившие пряничную экспозицию, получат возможность насладиться красотой сказочного города.

Еженедельно выставку будут посещать учащиеся школ, лицеев, воспитанники детских домов.

На просторах NARGIS CITY, помимо основных достопримечательностей Баку, будут установлены различные объекты, включая порт, метрополитен, железную дорогу, банк, школу, бизнес-центр и т.д. К созданию пряничного городка привлечены самые талантливые кондитеры страны.

"Команда NARGIS выражает благодарность за поддержку компании Mastercard, Бакинскому порту, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, банку ABB, отелю Chenot Palace Gabala, компании Coca-Cola Азербайджан, Операционной компании Baku City Circuit, Azerbaijan Marine and Engineering Consultants LLC, Veysəloğlu, Referans Medical Group, Академии Oxbridge, компаниям Yango, аптечной сети ALOE Pharm and Beauty, сети супермаркетов Megastore, Бакинскому транспортному агентству, компании Peugeot Azerbaijan, ЗАО "Бакинский метрополитен", компании Baku Roses, без которых этот масштабный проект был бы немыслим. Особо хочется отметить Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, который оказал неоценимую помощь в формировании макета города и консультировал нас на протяжении всей подготовки к мероприятию. Выражаем особую благодарность торговому центру Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки", - говорится в сообщении.

Экспозиция будет сопровождаться QR-кодами, с помощью которых можно получить краткую информацию о партнерах, перейдя на их сайт.

Выставка будет открыта до 15 января 2023 года. Вход свободный.