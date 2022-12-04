Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 268 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 89, вторую дозу получили 36 человек, "бустерную" дозу - 124 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 19.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 924 089, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 329, вторую дозу получили 4 874 481, "бустерную" дозу - 3 392 224 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 264 055 человек.