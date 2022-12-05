https://news.day.az/society/1516874.html Житель Баку обокрал ломбард
Житель Баку обокрал ломбард
В одном из бакинских ломбардов совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в полицию поступила информация о краже двух мобильных телефонов из ломбарда, расположенного в Низаминском районе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель столицы Назим Абдурахибов.
При личном досмотре у него был обнаружен и изъят героин.
Ведется расследование.
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