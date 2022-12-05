Житель Баку обокрал ломбард

В одном из бакинских ломбардов совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в полицию поступила информация о краже двух мобильных телефонов из ломбарда, расположенного в Низаминском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель столицы Назим Абдурахибов.

При личном досмотре у него был обнаружен и изъят героин.

Ведется расследование.