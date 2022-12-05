В Баку у рабочих украли деньги

В каменном карьере, расположенном на территории Гарадагского района Баку, произошла кража. У пяти работающих в карьере человек похитили около 1 000 манатов и мобильные телефоны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отделения полиции РУП, был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель Джалилабадского района Надир Агамалыев.

По данному факту проводится расследование.