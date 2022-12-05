https://news.day.az/society/1516885.html В Баку у рабочих украли деньги
В Баку у рабочих украли деньги
В каменном карьере, расположенном на территории Гарадагского района Баку, произошла кража. У пяти работающих в карьере человек похитили около 1 000 манатов и мобильные телефоны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отделения полиции РУП, был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель Джалилабадского района Надир Агамалыев.
По данному факту проводится расследование.
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