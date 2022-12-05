Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с погодными условиями на территории страны.

Как сообщает Day.Azсо ссылкой на сайт МЧС, в обращении говорится:

"По информации Национальной гидрометеорологической службы, установившаяся на территории республики нестабильная и холодная погода сохранится в ближайшие дни.

В этой связи МЧС, еще раз обращаясь к населению, призывает граждан строго соблюдать меры безопасности".