https://news.day.az/society/1516926.html МЧС обратилось к населению
МЧС обратилось к населению
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с погодными условиями на территории страны.
Как сообщает Day.Azсо ссылкой на сайт МЧС, в обращении говорится:
"По информации Национальной гидрометеорологической службы, установившаяся на территории республики нестабильная и холодная погода сохранится в ближайшие дни.
В этой связи МЧС, еще раз обращаясь к населению, призывает граждан строго соблюдать меры безопасности".
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