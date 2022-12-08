Названы даты сдачи экзаменов экстерном по городу Баку

Завершен прием документов на промежуточные экзамены, которые будут проводиться в порядке экстерната для лиц, не окончивших в предыдущие годы общеобразовательные школы по уровню общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, поступило 1 024 обращения в связи с участием в экзаменах в порядке экстерната.

Экзамены пройдут 16-17 декабря в столичной средней школе № 258.