https://news.day.az/society/1517906.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 300 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 83, второй дозой - 38 человек.
Тремя и более дозами вакцинирован 150 граждан, бустерную дозу получили 29.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 924 934.
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