Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 300 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 83, второй дозой - 38 человек.

Тремя и более дозами вакцинирован 150 граждан, бустерную дозу получили 29.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 924 934.