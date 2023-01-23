В Бакинском суде прошло заседание по делу лица, обвиняемого в участии в боях в Сирии

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу гражданина Азербайджана Акифа Османова, обвиняемого в членстве в незаконных вооруженных формированиях в Сирии.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе процесса под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было принято решение о переводе Акифа Османова из изолятора Службы государственной безопасности, где он содержался, в Бакинский следственный изолятор.

Заседание суда назначено на 3 февраля.

Отметим, что в рамках комплексных оперативно-следственных мероприятий, проводимых в целях борьбы с международным терроризмом, было установлено в результате расследования, что 45-летний Акиф Османов ранее прошел подготовку в лагере в сирийском городе Атма, участвовал в деятельности незаконной вооруженной группировки в Сирии. Также получены доказательства того, что террористическая организация предоставила Османову поддельный паспорт на имя гражданина Республики Узбекистан с целью его свободного передвижения по территории других стран. Ему было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением) УК АР.