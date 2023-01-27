Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 328 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 153, вторую дозу получили 42, бустерную дозу - 120 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 13.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 941 530, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 401 951, вторую дозу получили 4 876 839, бустерную дозу - 3 397 560 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 180 человек.