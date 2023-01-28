Какой будет погода в воскресенье?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен моросящий дождь и слабый туман, ветер юго-восточный.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5°, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление ожидается на отметке 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах Азербайджана будет дождливо, возможен снег. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-10° тепла. В горах ночью - 10-15° мороза, днем - от 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах на дорогах возможно образование гололеда.