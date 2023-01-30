https://news.day.az/society/1533083.html Имеется необходимость создания в вузах специальности научной журналистики - Акиф Ализаде
Имеется необходимость создания в вузах специальности научной журналистики - Акиф Ализаде
Имеется необходимость создания в университетах специальности научной журналистики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня академик Акиф Ализаде, в ходе выступления на заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Он отметил, что в образовательной сфере должно возрождаться направление журналистики.
"Можно сказать, что в нашей стране очень мало людей, имеющих представление о научной журналистике. В вузах имеется необходимость создания специальности научной журналистики", - сказал Ализаде.
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