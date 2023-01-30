В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 909 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 600 человек вылечились, число активных больных составляет 228. Всего скончался 10 081 человек.

За последние сутки в стране проведены 634 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 485 294.