https://news.day.az/society/1533292.html В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.
На сегодняшний день в стране выявлено 827 909 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 600 человек вылечились, число активных больных составляет 228. Всего скончался 10 081 человек.
За последние сутки в стране проведены 634 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 485 294.
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