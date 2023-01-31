Сколько детей усыновили в Азербайджане?

В 2022 году в Азербайджане были усыновлены 215 детей - 110 мальчиков и 105 девочек.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 136 детей - в возрасте до 3 лет, 67 - в возрасте от 4 до 11 лет и 12 - в возрасте от 12 до 18 лет.

На основании указа Президента Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. За прошедший период была обеспечена электронизация управления и услуг в этой сфере, а также начато осуществление процесса усыновления через электронную систему.

Для контроля за обеспечением физического и духовного развития усыновленных детей мониторинги в семьях проводятся ежеквартально в первый год усыновления, и один раз в год в последующие годы до достижения детьми 18-летнего возраста. В прошлом году было проведено 1 337 мониторингов.

За последний год также 120 детей из учреждений социального обслуживания были реинтегрированы в свои биологические семьи. Из них 53 девочки и 67 мальчиков.