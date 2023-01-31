В Губе, Габале и Исмаиллы выявлены незаконные угольные скважины

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Азербайджана с целью пресечения незаконной добычи угля, на территории Губинского, Габалинского и Исмаиллинского районов было выявлено 5 незаконных угольных скважин.

Представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мамедов сообщил во вторник Day.Az, что в ходе расследования были установлены лица, занимающиеся незаконной добычей угля. Это жители Губинского района Адалят Амралиев, Шакир Имангулиев, Исмет Гасанов, житель Габалинского района Гаджиага Мамедов и житель Исмаиллинского района Пиралы Акберов.

В связи с фактами незаконной добычи угля составлены протоколы, в отношении виновных лиц приняты соответствующие меры, а обнаруженные угольные скважины ликвидированы.