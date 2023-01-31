https://news.day.az/society/1533618.html Задержано должностное лицо в Азербайджане - ФОТО
Задержано должностное лицо в Азербайджане - ФОТО
В Гяндже задержано должностное лицо.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", задержан декан факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского государственного аграрного университета, профессор Насибов Фамил Насир оглу.
Сообщается, что он задержан за взятку.
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