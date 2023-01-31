Задержано должностное лицо в Азербайджане
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В Гяндже задержано должностное лицо.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", задержан декан факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского государственного аграрного университета, профессор Насибов Фамил Насир оглу.

Сообщается, что он задержан за взятку.