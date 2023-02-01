Смертельное ДТП в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре перевернулся автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

"1 февраля в отдел полиции Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Кылынчлы автомобиль марки "Нива" потерял управление и опрокинулся в реку Тертер. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия. Из автомобиля были извлечены три человека. Находившиеся в автомобиле военнослужащиц и пассажир Ф.Гусейнов получили травмы. Водитель Нурлан Бабаев 1981 года рождения погиб. Расследование по данному факту продолжается", - отмечается в сообщении.