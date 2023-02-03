В результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку пострадали два человека.

Как передает Day.Az, авария произошла на улице Мирзааги Алиева.

Так, водитель, управлявший автомобилем марки "Мерседес" на большой скорости, потерял контроль. Вышедшая из-под контроля машина врезалась в попутную "Тойоту", которая врезалась в Hyundai и другой автомобиль марки "Тойота".

В результате аварии пострадали два пассажира автомобилей "Мерседес" и "Тойота".

По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.