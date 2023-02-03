https://news.day.az/society/1534396.html Цепная авария в Баку есть пострадавшие - ФОТО
Цепная авария в Баку есть пострадавшие - ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку пострадали два человека.
Как передает Day.Az, авария произошла на улице Мирзааги Алиева.
Так, водитель, управлявший автомобилем марки "Мерседес" на большой скорости, потерял контроль. Вышедшая из-под контроля машина врезалась в попутную "Тойоту", которая врезалась в Hyundai и другой автомобиль марки "Тойота".
В результате аварии пострадали два пассажира автомобилей "Мерседес" и "Тойота".
По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.
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