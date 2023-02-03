На этой дороге Баку ограничат движение транспорта

В Баку 5 февраля с 09:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева, в тоннеле (нижняя часть Багировского моста, в направлении центра города), будет ограничено движение транспортных средств.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и в указанный период времени пользоваться основной дорогой проспекта в направлении центра города.