https://news.day.az/society/1534531.html На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
В Баку 5 февраля с 09:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева, в тоннеле (нижняя часть Багировского моста, в направлении центра города), будет ограничено движение транспортных средств.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и в указанный период времени пользоваться основной дорогой проспекта в направлении центра города.
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