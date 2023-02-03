В Москве трагически погиб азербайджанский бизнесмен

Несколько дней назад в Москве в результате несчастного случая погиб азербайджанский бизнесмен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, владелец магазина Гафур Мамедалиев отравился дымом во время пожара.

Мужчина, пытавшийся вытащить из огня товары, скончался на месте происшествия.

Г.Мамедалиев - уроженец села Бехруд Нахчывана, его тело было доставлено в Баку и предано земле.