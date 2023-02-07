За два года ликвидаторам аварии на ЧАЭС предоставлено более 330 квартир

За последние два года ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС было предоставлено более 330 квартир

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов, передает Day.Az.

Он отметил, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева ведется работа по улучшению социально-бытовых условий наших граждан из уязвимых категорий населения.

"Таким образом, независимо от даты постановки на учет лицам, инвалидность которых установлена в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, предоставляются квартиры или частные дома. В продолжение работы в этой области в 2021 году этим лицам было предоставлено 258, а за последние два года - более 330 квартир.

Одним из основных направлений успешной социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева является усиление социальной защиты социально уязвимых групп населения, и лиц, нуждающихся в особой заботе.

В нашей стране поддержка благосостояния этой категории населения осуществляется различными социальными программами. В настоящее время уязвимые группы населения обеспечиваются ежемесячными социальными выплатами. Указами и распоряжениями главы государства в качестве одного из основных направлений четырех пакетов социальных реформ, реализованных за последние пять лет, также предусмотрено серьезное повышение этих выплат",- сказал Бехбудов.