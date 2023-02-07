https://news.day.az/society/1535965.html SOCAR Турция предоставляет бензин и дизельное топливо для спасательных машин в пострадавшем от землетрясения регионе
SOCAR Турция предоставляет бензин и дизельное топливо для спасательных машин в пострадавшем от землетрясения регионе
SOCAR Турция предоставляет бензин и дизельное топливо всем машинам скорой помощи, пожарным машинам, спасательным машинам AFAD и машинам других организаций в пострадавшем от землетрясения регионе Турции.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре