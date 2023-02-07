SOCAR Турция предоставляет бензин и дизельное топливо для спасательных машин в пострадавшем от землетрясения регионе
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SOCAR Турция предоставляет бензин и дизельное топливо всем машинам скорой помощи, пожарным машинам, спасательным машинам AFAD и машинам других организаций в пострадавшем от землетрясения регионе Турции.

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