Бакинско-Азербайджанская епархия РПЦ участвует в акции помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви активно участвует в гуманитарной акции помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на официальную страницу епархии.

Епархией были приобретены комплекты теплых одеял и переданы в пункт сбора гуманитарной помощи. Отделом по благотворительности и социальному служению Бакинско-Азербайджанской епархии также начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Пункт сбора - храм Архангела Михаила города Баку (ул. Заргярпалан 38, недалеко от Бешмяртебе). Прием помощи будет осуществляться до 15 февраля с 9.00 до 17.00.

Вчера Бакинско-Азербайджанская епархия также направила письмо соболезнования на имя посла Турции в Азербайджане Джахита Бахджи:

"Уважаемый господин Посол,

в Вашем лице от имени Бакинско-Азербайджанской православной епархии выражаем глубочайшее соболезнование всему братскому народу Турции в связи со страшным землетрясением, в результате которого погибли и пострадали тысячи людей.

В этот скорбный для Турции час мы едины в наших молитвах о тех, кто ведет поиск людей под завалами, о скорейшем выздоровлении раненых, о мужестве и крепости духа родным и близким погибших".

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На данный час число погибших достигло 12873, пострадавших - 62937 человек.