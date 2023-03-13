В Баку задержан мужчина, совершивший кражи с банковских карт граждан

В столице задержан подозреваемый, осуществлявший массовые кражи с банковских счетов граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Житель Баку Ниджат Рзазаде, подозреваемый в хищении 16 702 манатов с банковских счетов 8 человек, был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бакинского городского управления полиции.

По факту ведется расследование.