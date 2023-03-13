https://news.day.az/society/1546150.html В Баку задержан мужчина, совершивший кражи с банковских карт граждан
В Баку задержан мужчина, совершивший кражи с банковских карт граждан
В столице задержан подозреваемый, осуществлявший массовые кражи с банковских счетов граждан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Житель Баку Ниджат Рзазаде, подозреваемый в хищении 16 702 манатов с банковских счетов 8 человек, был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бакинского городского управления полиции.
По факту ведется расследование.
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