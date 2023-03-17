https://news.day.az/society/1547439.html В одном из районов Баку не будет воды
В одном из районов Баку не будет воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном водопроводе с сегодняшнего дня будут введены ограничения на подачу питьевой воды на проспекте Нефтяников, улицах Азиза Алиева и Зарифы Алиевой Сабаильского района Баку, а также частично на территории Ичеришехер.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азерсу".
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