В одном из районов Баку не будет воды
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном водопроводе с сегодняшнего дня будут введены ограничения на подачу питьевой воды на проспекте Нефтяников, улицах Азиза Алиева и Зарифы Алиевой Сабаильского района Баку, а также частично на территории Ичеришехер.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азерсу".