В одном из районов Баку не будет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном водопроводе с сегодняшнего дня будут введены ограничения на подачу питьевой воды на проспекте Нефтяников, улицах Азиза Алиева и Зарифы Алиевой Сабаильского района Баку, а также частично на территории Ичеришехер.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азерсу".