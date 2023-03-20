Синоптики предупреждают водителей

Синоптики предупреждают о тумане на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 21 марта в связи с дождливой и туманной погодой на территории страны ожидается ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 м.