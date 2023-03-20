https://news.day.az/society/1548376.html Синоптики предупреждают водителей
Синоптики предупреждают водителей
Синоптики предупреждают о тумане на автомобильных дорогах Азербайджана.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 21 марта в связи с дождливой и туманной погодой на территории страны ожидается ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 м.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре