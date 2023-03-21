Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан ювелирных изделий на крупную сумму

21 марта сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золота и драгоценностей в особо крупном размере.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Стамбул-Баку, намеревался пересечь таможенную зону на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев через систему пропуска "зеленый коридор".

"Сотрудник таможни направил этого пассажира в "красный коридор" для осмотра его багажа. При осмотре багажа гражданина были обнаружены золотые украшения общим весом 4 кг 700 граммов и приблизительной стоимостью 420 000 манатов, которые были скрыты от таможенного контроля, то есть о них не было заявлено таможенному органу ни в письменной, ни в устной форме. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.