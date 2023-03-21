Совет газиев УМК издал фетву в связи с началом месяца Рамазан

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как сообщает Day.Az, в фетве говорится, что согласно письму, полученному из Шамахинской астрофизической обсерватории, в этом году месяц Рамазан начинается 23 марта.

Как и каждый год, УМК и в этом году составило специальный календарь ежедневных молитв, где указаны времена имсака и ифтара месяца Рамазан. Он размещен на сайте www.qafqazislam.com.

"В канун этого священного месяца Рамазан мы молимся, чтобы Всевышний защитил от всех бед наш родной Азербайджан, нашего мудрого главу государства, являющегося гарантом нашей государственности, нашу победоносную армию и наш дорогой народ, и даровал нам процветание и прогресс! Пусть Аллах примет наш пост и наши молитвы. Аминь!", - говорится в фетве.