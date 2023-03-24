https://news.day.az/society/1549273.html Еще в одном районе Азербайджана произошло землетрясение
Еще в одном районе Азербайджана произошло землетрясение
В Шамкире произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 12:27 по местному времени в Шамкирском районе, в 37 км северо-восточнее сейсмостанции "Гедабек".
Подземные толчки не ощущались. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, магнитуда не превышала 4.
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