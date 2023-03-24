Еще в одном районе Азербайджана произошло землетрясение

В Шамкире произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 12:27 по местному времени в Шамкирском районе, в 37 км северо-восточнее сейсмостанции "Гедабек".

Подземные толчки не ощущались. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, магнитуда не превышала 4.