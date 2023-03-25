https://news.day.az/society/1549497.html Задержан гражданин Грузии, пытавшийся нарушить госграницу - ФОТО
Задержан гражданин Грузии, пытавшийся нарушить госграницу - ФОТО
24 марта в 21:45 пограничники заставы, расположенной вблизи села Икинджи Шихлы Газахского района, был задержан 1 гражданин Республики Грузия, пытавшийся нарушить грузино-азербайджанскую границу.
Об этом Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе.
В ходе расследования было установлено, что задержанный - Гахраманов Видади Аяз оглу 1981 года рождения.
Следствие продолжается.
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