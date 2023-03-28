https://news.day.az/society/1550228.html В Баку приостановлена эксплуатация опасного крана - ВИДЕО
В Баку приостановлена эксплуатация опасного крана - ВИДЕО
Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило эксплуатацию представляющего угрозу крана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в ходе плановой проверки мостового крана ЗАО Kaspian Speşialist Servises, расположенного в Гарадагском районе Баку, было выявлено, что кран не прошел полное экспертное обследование и техническое освидетельствование. Были выявлены и другие недочеты.
Учитывая опасность для жизни и здоровья людей, эксплуатация мостового крана была приостановлена до устранения нарушений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре