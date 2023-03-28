В Баку приостановлена эксплуатация опасного крана

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило эксплуатацию представляющего угрозу крана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в ходе плановой проверки мостового крана ЗАО Kaspian Speşialist Servises, расположенного в Гарадагском районе Баку, было выявлено, что кран не прошел полное экспертное обследование и техническое освидетельствование. Были выявлены и другие недочеты.

Учитывая опасность для жизни и здоровья людей, эксплуатация мостового крана была приостановлена ​​до устранения нарушений.