TƏBİB о состоянии здоровья Фазиля Мустафы
Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет, сказали Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Как сообщается, около 21:55 в Бакинскую городскую станциюскорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, и бригада скорой помощи была немедленно отправлена на место происшествия.
С диагнозом огнестрельные ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги.
Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома.
На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица или лиц, совершивших покушение.
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